تتويج “ninja baby”النرويجي بالجائزة الكبرى بالمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا

2022-10-01 / 21:53
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نجلاء مزيان - هبة بريس

توج الفيلم النرويجي ninja baby بالجائزة الكبرى بالمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا ،مساء يومه السبت 1 أكتوبر الجاري.

واختارت لجنة التحكيم ،الفيلم النرويجي ninja baby كأفضل فيلم خلال الدورة 15 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا.

و يشار إلى أن فيلم ninja baby هو فيلم درامي لعام 2021 من سيناريو يوهان فاستينغ و إخراج yngvild sve flikke، و هو من بطولة كريستين ثورب وآرثر برنينج ونادر خادمي.

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