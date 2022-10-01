الفنيدق ..مياه البحر تلفظ زورق “فانطوم “

هبة بريس - طنجة

علم من مصادر محلية ، أن أمواج البحر، قد لفظت اليوم السبت بشاطئ “الريفيين”، عمالة المضيق/الفنيدق زورقا مطاطيا سريعا المعروف بالشبح “فانطوم” .

ويستعمل هذا النوع من الزوارق عادة في التهريب الدولي للمخدرات في عرض والاتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية بين ضفتي المتوسط أو عبر المحيط الأطلسي في اتجاه السواحل الجنوبية الإسبانية.

وهرعت إلى عين المكان، السلطة المحلية وفرقة القوات المساعدة التابعة لها، وعناصر المركز البحري للدرك الملكي، الذين قاموا بإخراج الزورق من الماء وخفره وحجزه لفائدة البحث.

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