الفنيدق ..مياه البحر تلفظ زورق “فانطوم “
هبة بريس - طنجة
علم من مصادر محلية ، أن أمواج البحر، قد لفظت اليوم السبت بشاطئ “الريفيين”، عمالة المضيق/الفنيدق زورقا مطاطيا سريعا المعروف بالشبح “فانطوم” .
ويستعمل هذا النوع من الزوارق عادة في التهريب الدولي للمخدرات في عرض والاتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية بين ضفتي المتوسط أو عبر المحيط الأطلسي في اتجاه السواحل الجنوبية الإسبانية.
وهرعت إلى عين المكان، السلطة المحلية وفرقة القوات المساعدة التابعة لها، وعناصر المركز البحري للدرك الملكي، الذين قاموا بإخراج الزورق من الماء وخفره وحجزه لفائدة البحث.
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16 تعليقات
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم..
زوارق الموت في البحور تلفظ سنويا الآلاف من الشباب في مقتبل العمر..
اللهم ارحمهم وارزق الصبر لذويهم ..
اللهم ارحمهم اجمعين كانوا يريدون العبور الى الوجهة الاخرى من اجل تحسين معيشتهم ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
الله انا نسألك حسن الخاتمة ..
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة..
خدمو بيه متريال ورماوه خدمة متقونة
ضربو بيها لافير و سمحو فيها
لاحو البحر باين وقعلو عطب
هدا ماشافوهش ملي دخل شافوه حتى سالى المهمة ديالو
130 مليون هانية تمشي و تجي اخرى
إنتهت مهمته ه
الصخرة وصلت هذا هو الأهم هههه
ذخلنا عليكم بالله هذا خبر!!!!!
هده اصبحت مجرد خردة الفاهم يفهم قضات الغرض