صورة من الارشيف

“لارام “تلغي رحلتيها من وإلى واغادوغو يومي 1و2 أكتوبر الجاري

2022-10-01 / 20:56
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هبة بريس - الرباط

كشفت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، اليوم السبت، عن إلغاء رحلتيها المبرمجتين في فاتح أكتوبر الجاري من الدار البيضاء إلى واغادوغو، وفي 2 أكتوبر الجاري من واغادوغو إلى الدار البيضاء، بسبب إغلاق الحدود الجوية في بوركينا فاسو.

وأعلنت الخطوط الملكية المغربية عبر موقع “تويتر “: “نبلغ زبناءنا الكرام أنه بسبب إغلاق الحدود الجوية في بوركينا فاسو، تم إلغاء رحلتينا المبرمجتين في 1 أكتوبر من الدار البيضاء إلى واغادوغو، وفي 2 أكتوبر من واغادوغو إلى الدار البيضاء”.

ودعت “لارام ” زبناءها إلى البقاء على اطلاع ببرنامج الرحلات من خلال تحديث بياناتهم عبر قسم “تدبير الحجز” على الموقع الإلكتروني (www.royalairmaroc.com).

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