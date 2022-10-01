“لارام “تلغي رحلتيها من وإلى واغادوغو يومي 1و2 أكتوبر الجاري
هبة بريس - الرباط
كشفت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، اليوم السبت، عن إلغاء رحلتيها المبرمجتين في فاتح أكتوبر الجاري من الدار البيضاء إلى واغادوغو، وفي 2 أكتوبر الجاري من واغادوغو إلى الدار البيضاء، بسبب إغلاق الحدود الجوية في بوركينا فاسو.
وأعلنت الخطوط الملكية المغربية عبر موقع “تويتر “: “نبلغ زبناءنا الكرام أنه بسبب إغلاق الحدود الجوية في بوركينا فاسو، تم إلغاء رحلتينا المبرمجتين في 1 أكتوبر من الدار البيضاء إلى واغادوغو، وفي 2 أكتوبر من واغادوغو إلى الدار البيضاء”.
ودعت “لارام ” زبناءها إلى البقاء على اطلاع ببرنامج الرحلات من خلال تحديث بياناتهم عبر قسم “تدبير الحجز” على الموقع الإلكتروني (www.royalairmaroc.com).
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