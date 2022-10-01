ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “إيان” في فلوريدا إلى 45 شخصا

2022-10-01 / 20:38
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هبة بريس - وكالات

أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية يوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “إيان” إلى 45 شخصا، فيما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 1.2 مليون مشترك.

وأفادت قناة “سي إن إن” نقلا عن السلطات المحلية: “لقي ما لا يقل عن 45 شخصا مصرعهم نتيجة الإعصار “إيان” الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأربعاء الماضي”.

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إن “العاصفة تسببت في أضرار تاريخية للولاية وستستغرق سنوات للتعافي الكامل، هناك أكثر من 1.2 مليون مستهلك لا يزالون دون كهرباء في الولاية”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الجمعة إن الدمار الذي خلفه إعصار “إيان” في فلوريدا من المرجح أن يكون من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وأصدر توجيهات باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ الأرواح.

وتسببت العاصفة في حدوث فيضانات وانهيار طرق ومسارات وانقطاع الكهرباء، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.

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  2. القوة العظمى في العالم تواجه اسوء غضب الطبيعة انها إرادة الله تعالى..

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