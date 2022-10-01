انقلاب بوركينافاسو ..سائقون مغاربة محاصرون ومطالب بتدخل الحكومة

كشفت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، ان عددا من السائقين المغاربة محاصرين في دولة بوركينافاصو التي تشهد اوضاعا امنية غير مستقرة عقب الانقلاب العسكري الاخير .

وقالت المنظمة في بيان لها انه التطورات السياسية التي تعرفها بوركينافاسو أصبح مجموعة من السائقين المهنيين للنقل الدولي للبضائع ومركباتهم المحملة بالبضائع والسلع، عالقين في بوركينافاة والنيجر والسنغال إضافة على مالي غير المستقرة، ودعت الحكومة والدبلوماسية المغربية إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية الجسدية للسائقين المهنيين المحاصرين وتوفير المواد الغذائية اللازمة لهم.

وأبدت المنظمة تخوفها وقلقها من الحالة الصحية للسائقين وإمكانية تعرضهم لوباء الملاريا بسبب الظروف التي تعرفها هذه الدول في ظل انعام المياه الصالحة للشرب ومواد التنظيف، محذرة من امكانية السطو على الشاحنات المغربية بسبب اللااستقرار امني .

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