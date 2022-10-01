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الملك يهنئ محمد بن سلمان بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء السعودي

2022-10-01 / 19:37
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هبة بريس - و م ع

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبعد، فيطيب لي أن أتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة تعيين سموكم رئيسا لمجلس الوزراء من قبل أخي الأعز الأكرم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله ورعاه. متمنيا لكم موصول التوفيق في كامل مهامكم السامية”.

وأضاف جلالة الملك “كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لسموكم عن عميق اعتزازي بما يربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من وشائج الأخوة المتينة والصداقة الرفيعة، وبما يربط بلدينا الشقيقين من علاقات عريقة وقوية قائمة على التعاون المثمر، وعلى التضامن الفاعل والتقدير المتبادل، والتي لا تزيدها الأيام إلا رسوخا”.

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‫7 تعليقات

  2. الف مبروك حفظ الله المملكه العربيه السعوديه والمملكة المغربية وسائر بلاد المسلمين

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