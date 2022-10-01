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سيدي بنور: من أعلى عمود للتوتر العالي.. صعقة كهربائية تنهي حياة أربعيني

2022-10-01 / 19:07
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أحمد مصباح – الجديدة

اهتز إقليم سيدي بنور، اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، على وقع كارثة، أودت بحياة رجل في عقده الرابع، جراء تلقيه صعقة كهربائية ذات التوتر العالي.
وفي وقائع النازلة، فإن أربعينيا تسلق، صباح اليوم السبت، عمودا كهربائي عالي التوتر، كائن على مقربة من محطة لتوزيع الكهرباء ذات الضغط المرتفع، بإحدى الدواوير الخاضعة لنفوذ تراب إقليم سيدي بنور.

وفور إشعارها، هرع المتدخلون من المكتب الوطني للكهرباء، إلى مسرح النازلة، حيث انتشلوا الضحية، بعد قطع التيار الكهربائي، من أعلى العمود الكهربائي عالي التوتر؛ هذا، فيما نقلته سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، إلى المستشفى المحلي، حيث قضى نحبه.

وقد انتقلت السلطات الدركية والمحلية، إلى مسرح النازلة، المستهدف بالتدخل، حيث باشرت المعاينات والإجراءات القانونية؛ فيما فتحت الضابطة القضائية، التبعة للفرقة الترابية للدرك الملكي، صاحبة الاختصاص الترابي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية سيدي بنور، لتحديد ظروف وملابسات الحادث المأساوي، الذي أودى بحياة الضحية، وهو رجل أربعيني، كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية.

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‫20 تعليقات

  8. الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

  19. انا لله وانا اليه راجعون عظم الله أجركم وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى

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