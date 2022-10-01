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الأمم المتحدة: مقتل أحد جنود حفظ السلام شرق الكونغو الديموقراطية

2022-10-01 / 18:47
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هبة بريس - و م ع

قالت الأمم المتحدة السبت إن أحد جنود حفظ السلام التابعين لها قتل في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، في أعمال عنف في المنطقة التي تمزقها الصراعات.

وذكرت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) أن مسلحين يشتبه بانتمائهم إلى ميليشا تويروانيهو نفذوا الهجوم ليل الجمعة في منطقة مينيمبوي بمقاطعة جنوب كيفو.

وقالت البعثة “قتل مسلحون أحد جنود حفظ السلام عندما اقتربوا من القاعدة بعد أن اتصلوا بالبعثة للاستسلام”.

وأضافت أن “الهجمات على قوات حفظ السلام يمكن أن تشكل جريمة حرب”، داعية السلطات الكونغولية إلى تحميل الجناة المسؤولية.

ويأتي الهجوم بعد احتجاجات دامية مناهضة للأمم المتحدة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في يوليوز. وقتل 32 متظاهرا وأربعة من قوات الأمم المتحدة خلال الاضطرابات التي استمرت أسبوعا، وفق حصيلة للسلطات الكونغولية.

ونشرت الأمم المتحدة بعثة مراقبة في شرق الكونغو سنة 1999، لتتحول إلى بعثة تحقيق استقرار عام 2010 لها تفويض بشنّ عمليات هجومية، ويناهز عديد قواتها حاليا 16 ألف عنصر.

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