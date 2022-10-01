سقوط طائرة مشبوهة بالقصر الصغير

2022-10-01 / 18:43
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هبة بريس - طنجة

سقطت طائرة من الحجم الصغير ، بأحد مداشر منطقة القصر الصغير ، الأمر الذي خلق حالة استنفار قصوى بين عناصر الدرك الملكي التي باشرت عملية تمشيط واسعة للمكان .

وبحسب مصادر مطلعة فقد عثر مواطنون من ساكنة احد المداشر بمنطقة القصر الصغير على الطائرة المشبوهة وعلى متنها كمية من المخدرات ، حيث يرجح ان تكون قد تعرضت لعطب تقني ارغمها على الهبوط بتلك المنطقة .

وفر طاقم الطائرة الى وجهة مجهولة بعد ان عمدوا الى اضرام النار في الطائرة.

واستنفر حادث سقوط طائرة مشبوهة في 20 شتنبر الماضي ، سلطات جماعة حجر النحل التابعة ترابيا لعمالة طنجة – أصيلة ، بعد ان تفاجأ قرويون بجماعة حجر النحل، بسقوط طائرة خفيفة على قارعة الطريق ، وذلك بالقرب من دوار “بكدور” .

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