الناظور ..مصرع رضيع تخلت عنه والدته بحاوية أزبال

هبة بريس - الناظور

لفظ رضيع أنفاسه الاخيرة يوم أمس الجمعة، بعدما عثر عليه بحاوية ازبال بدوار أولاد منصور بزايو نواحي الناظور.

وحول تفاصيل الواقعة ، فان سيدة تخلت عن رضيعها بحاوية للازبال ، حيث عثر عليه من قبل مواطنين في وضع حرج، ونقلوه نحو المستشفى، قبل أن يلقى حتفه، رغم محاولات انقاذه من قيل الاطقم الطبية .

الواقعة استنفرت عناصر الدرك الملكي ، التي تمكنت من اعتقال الام التي سيتم تقديمها على انظار العدالة لاحقا .

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