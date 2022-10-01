الناظور ..مصرع رضيع تخلت عنه والدته بحاوية أزبال

2022-10-01 / 18:28
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هبة بريس - الناظور

لفظ رضيع أنفاسه الاخيرة يوم أمس الجمعة، بعدما عثر عليه بحاوية ازبال بدوار أولاد منصور بزايو نواحي الناظور.

وحول تفاصيل الواقعة ، فان سيدة تخلت عن رضيعها بحاوية للازبال ، حيث عثر عليه من قبل مواطنين في وضع حرج، ونقلوه نحو المستشفى، قبل أن يلقى حتفه، رغم محاولات انقاذه من قيل الاطقم الطبية .

الواقعة استنفرت عناصر الدرك الملكي ، التي تمكنت من اعتقال الام التي سيتم تقديمها على انظار العدالة لاحقا .

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‫31 تعليقات

  2. مكنضنش الأم ترميها في النفايات تقدر تحطو فشي بلاصة دفنو,ولاكن مستحيل ترميخ هنا وخا تكون شيطانة

  6. ما ذنب هذآ الرضيع حتى يكون عرضة للكلاب وفريسته .. هذه السيدة يجب معاقبتها باقصى عوقبة ممكنة بدون رحمة ولا شفقة حتى تكون عبرة لمن سولت لهن فعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الرضع..

  8. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نخن نرزقكم وإياكم ؛ إن قتلهم كان خطئا كبيرا…)

  9. ماهذا المنكر الذي نسمعه حسبنا الله ونعم الوكيل فيها أم بدون رحمة ولا شفقة على رضيعها.

  10. يجب على وزارة التربية والتعليم بتكثير من حملات التوعية والتحسيسية لشبابنا وتفسير الانحراف السلوكي حتى نكون شيئا ما خففنا من هذه الظاهرة رمي الرضع في سلة الازبال… لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..

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