سلا : البحث عن سارق أغطية البالوعات هدد حياة طفل للخطر ( صور)

2022-10-01 / 17:55
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت المصالح الأمنية بتعليمات من النيابة العامة بإبتدائية سلا ، بحثا عن أحد لصوص أغطية البالوعات ، ظهر في شريط فيديو التقطته كاميرا متبثة بأحد المنازل بأحد أزقة ” بلاد فابي سلا حي تابريكت” تم تداوله عبر تطبيق الوتساب ، يظهر فيه شخص بعربة مجرورة يدويا وهو يسرق بالوعة ويقوم بتغطيتها بواسطة قطعة ” كارطون” .

الفيديو نفسه يظهر فيه طفل رفقة والدته، كانا في الزقاق، قبل ان يسقط الطفل في البالوعة، ولولا الالطاف الإلهية لسقط في البالوعة الخاص بالصرف الصحي.

والجدير بالذكر ، أن ظاهرة سرقة الأغطية الحديدية لبالوعات الصرف الصحي وغيرها إنتشرت بشكل كبير في مختلف الأحياء وشوارع المدينة ، خاصة المدينة العتيقة سلا ، إذ أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الراجلين ومستعملي الطريق ليلا، وتحول بعضها إلى أماكن خاصة بالأزبال والنفايات، ما يجعل أغلب المناطق بالمدينة عرضة للفياضنات خلال فصل الشتاء، كما هو الحال لمجرى الصرف الصحي الذي يشهد كل موسم شتاء تراكما كبيرا للمياه بسبب غياب مجرى آخر.

وقد استغل اللصوص المتخصصون في هذا النوع من السرقة، ضعف التغطية الأمنية ببعض الأحياء والشوارع التي تعرف قلت الحركة وضعف الإنارة لتنفيذ عملياتهم، ويقدر وزن الغطاء الحديدي حسب مصدر مطلع بأزيد من 100 كيلوغرام، ويتم بيعه بثمن قليل لا يتعدى بدرهمين للكيلوغرام الواحد ، من جانب آخر، عبر عدد كبير من المواطنين من آباء وأولياء أمور تلاميذ مدارس مختلفة عن استيائهم من هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد حياة أطفالهم، خاصة أن إحدى البالوعات لا تبعد إلا بأمتار قليلة من باب المدارس وكثيرا ما سجلت حالات سقوط بعض الأطفال. لذى يجب الضرب بيد من حديد على مقترفي هذه الأفعال الإجرامية.

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