كورونا بالمغرب.. تسجيل 16 إصابة جديدة

2022-10-01 / 17:25
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت فاتح أكتوبر، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 5 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و819 ألف و628 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و402 ألف و782 شخصا، مقابل 24 مليون و906 آلاف و389 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 49 ألف و791 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و961 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و554 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء – سطات (7)، والرباط سلا القنيطرة (2) وسوس ماسة (1) وجهة الشرق (1) وفاس مكناس (2) والعيون الساقية الحمراء (2) وطنجة تطوان (1) ومراكش أسفي (1) .
وبلغ مجموع الحالات النشطة 129 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموعها حالتين.

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