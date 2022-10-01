جرسيف: سيدة عشرينية تنجب 4 توائم إناث
هبة بريس
عرفت مصلحة الأم و الطفل بالمركز الاستشفائي الإقليمي بجرسيف، اليوم السبت، ازدياد أربع توائم إناث لأم واحدة.
وولجت الأم المصلحة في مرحلة متقدمة من المخاض، وتمكنت بفضل الله وبفضل مجهودات الطاقم الطبي و التمريضي من وضع مولوداتها الأربع في ظروف جيدة.
و أشرف طبيب الولادة و القابلات على التكفل بهذه الحالة النادرة التي مرت في احسن الظروف كما باشرت طبيبة الاطفال فحص المولودات الأربع و أكدت أن حالتهن جيدة .
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تعليق واحد
اللهم انشأهن نشأة حسنة
و يسر تربيتهم
ويجعلها قرة اعين