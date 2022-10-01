الصورة تعبيرية

جرسيف: سيدة عشرينية تنجب 4 توائم إناث

2022-10-01 / 16:37
1
هبة بريس

عرفت مصلحة الأم و الطفل بالمركز الاستشفائي الإقليمي بجرسيف، اليوم السبت، ازدياد أربع توائم إناث لأم واحدة.

وولجت الأم المصلحة في مرحلة متقدمة من المخاض، وتمكنت بفضل الله وبفضل مجهودات الطاقم الطبي و التمريضي من وضع مولوداتها الأربع في ظروف جيدة.

و أشرف طبيب الولادة و القابلات على التكفل بهذه الحالة النادرة التي مرت في احسن الظروف كما باشرت طبيبة الاطفال فحص المولودات الأربع و أكدت أن حالتهن جيدة .

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة ..توقيف “كولومبي” بتهمة التهريب الدولي للمخدرات عبر طائرة صغيرة

طنجة ..توقيف “كولومبي” بتهمة التهريب الدولي للمخدرات عبر طائرة…

2022-10-01 / 19:21
Photo of سقوط طائرة مشبوهة بالقصر الصغير

سقوط طائرة مشبوهة بالقصر الصغير

2022-10-01 / 18:43
Photo of الناظور ..مصرع رضيع تخلت عنه والدته بحاوية أزبال

الناظور ..مصرع رضيع تخلت عنه والدته بحاوية أزبال

2022-10-01 / 18:28
Photo of طنجة ..اصابة 5 عناصر من الاطفاء في انقلاب شاحنة صهريجية

طنجة ..اصابة 5 عناصر من الاطفاء في انقلاب شاحنة…

2022-10-01 / 18:13
Photo of سلا : البحث عن سارق أغطية البالوعات هدد حياة طفل للخطر ( صور)

سلا : البحث عن سارق أغطية البالوعات هدد حياة…

2022-10-01 / 17:55
Photo of إطلاق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم

إطلاق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق…

2022-10-01 / 17:40
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 16 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 16 إصابة جديدة

2022-10-01 / 17:25
Photo of صندوق الأمم المتحدة للسكان: المغرب أحرز “تقدما جد مهم” في النهوض بأوضاع المسنين

صندوق الأمم المتحدة للسكان: المغرب أحرز “تقدما جد مهم”…

2022-10-01 / 17:00
Photo of إتلاف أزيد من 6 أطنان من مخدر الشيرا بالداخلة

إتلاف أزيد من 6 أطنان من مخدر الشيرا بالداخلة

2022-10-01 / 16:44
Photo of تزوير وثائق طلبات الفيزا يجر 20 شخصا للاعتقال ب6 مدن

تزوير وثائق طلبات الفيزا يجر 20 شخصا للاعتقال ب6…

2022-10-01 / 15:55

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق