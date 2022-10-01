تزوير وثائق طلبات الفيزا يجر 20 شخصا للاعتقال ب6 مدن
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة 30 شتنبر 2022، من توقيف عشرين شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.
وقد أسفرت التدخلات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية، عن توقيف جميع المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.
أما عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، فقد مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، وقنينة غاز مسيل للدموع، ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة، كما ينسب لبعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة.
وقد تم إيداع المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف المتورطين الضالعين في ارتكابه، فضلا عن رصد أية تواطؤ محتمل قد يكون ساعد في اقتراف هذه الجرائم.
ويندرج تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بغرض التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا مواجهة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكات الإجرامية والمتورطين في قضايا التزوير واستعماله.
10 تعليقات
هؤلاء العصابات الإجرامية كثيرا في المغرب؛ هناك عصابات في ترويج البشر والهجرة السرية وكذالك عصابات المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة ولأن عصابة لتزوير ملفات الفيزا يجب على الحكومة وضع حل لهذه العصابات التي تشكل خطر على البلاد…
المسؤول الاول عن هذه الأفعال الاداريين هم من يتحملون المسؤولية في اهمالهم وعدم مراقبتهم في الإدارات الحكومية والمؤسسات المالية…
كيف حصلوا على الأغراض والمعدات مثل الطوابع واختام منسوبة لمؤسسات بنكية وادارات عمومية ؟؟؟ يبقى السؤال مطروح ؟؟؟
تحية وتقدير لابطال الأمن الوطني المغربي ومن بينهم الأمن الاستخباري على القبض على هذه العصابة التي لاندري ماذا كان مقصودها من وراء ذالك وحسبنا الله ونعم الوكيل ..
لقد خربوا عقول شبابنا بتفكريهم بالهجرة السرية يغامرون بارواحهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
يجب القبض على رئيس العصابة وتأذيبه في ارتكاب هذه الجرائم في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم…
يجب البحث الدقيق للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذآ النشاط الاجرامي مع القبض على المتورطين فى ارتكابه واحالهم إلى العدالة لمحاكمتهم بالحكم المستحق عليهم بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم…
عيش نهار تسمع خبار حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم خربوا عقول شبابنا…
الحمدلله على السلطات الإستخبارية مع تنسيق السلطات الأمنية لتفكيك هذه الشبكة الإجرامية وهذا راجع إلى المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة لتصدي الشبكات الإجرامية التي تقوم بتنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر وكذا مواجهة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكات الإجرامية والمتورطين في قضايا التزوير بشتى أنواعه فالف شكر وتقدير واجلال وافتخار بالامن الوطني المغربي..
شكرآ للسلطات الإستخبارية على هذه المجهودات المبذولة الرامية إلى الحد من هذه العصابات الإجرامية في حق المواطن المغربي…يجب الالتفاتة إلى الكليات والجامعات والمؤسسات التعليمية لمحاربة الغش والتزوير أوراق الإمتحان في النقط هذا من مسؤولية الحكومة…