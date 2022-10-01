نشرة إنذارية: زخات رعدية ورياح قوية مرتقبة بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية قوية، ورياح قوية محليا، اليوم السبت فاتح أكتوبر وغدا الأحد عددا من أقاليم المملكة .

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بهبات رياح (من 20 إلى 30 ملم)، اليوم السبت ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال إلى حدود الحادية عشرة ليلا، بأقاليم تنغير وورزازات وزاكورة والحوز والرشيدية وميدلت وبني ملال وأزيلال.

وأضافت المديرية ف، أن رياحا قوية (من 75 إلى 85 ملم) يُرتقب أن تهم أيضا، اليوم الأحد، من الساعة الثانية بعد زوال إلى حدود الحادية عشرة ليلا، أقاليم فكيك، جرادة، ميدلت، وجدة – أنجاد، تاوريرت، وبولمان.

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