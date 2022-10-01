المغرب يستعد لتقديم ترشيحه لاستضافة كأس افريقيا 2025
هبة بريس - القسم الرياضي
كشفت مصادر هبة سبور بأن المملكة المغربية تستعد لتقديم ترشيحها لتنظيم كأس امم افريقيا 2025 , بدل غينيا والتي سحب منها شرف التنظيم بسبب البنية التحتية، على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته السلطات، لكنه لم ترقى إلى مستوى المنافسة التي تجري هناك حسب ما جاء على لسان رئيس الكاف .
وسيفتح الكاف باب الترشيح من جديد في وجه الدول التي ترغب في استضافة هذه التظاهرة الرياضية القارية , شريطة ان تتوفر هذه الدول على بنية تحتية جيدة , وملاعب تستجيب لمعايير الكاف , وهو ما ينطبق على المغرب .
وسبق للمغرب ان احتضن تظاهرات رياضية قارية ودولية بنجاح , كان اخرها كأس السوبر الافريقي , وحفل جوائز الكاف وكأس افريقيا للسيدات والذي لقي اصداء حسنة من طرف الجميع , وحقق ارقام قياسية على مستوى الحضور الجماهيري .
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تعليق واحد
الجزائر هي من ستنظم كاس افريقيا هذا ما لمح اليه رئيس الكاف صراحة اليوم في الجزائر بل اكثر من ذلك طلب من الجزائر تقديم الملف مشيرا الى انها تملك كل مؤهلات التنظيم واذا قدم المغرب ترشيحه فهو يبحث عن هزيمة اخرى امام الجزائر وهذه ستكون مؤلمة للغاية فالسيد لقجع ة طاب جنانو ولم يبق له نفس النفوذ في عهد الملغاشي احمد احمد فهذا الرئيس ليس في حاجة الى اموال فهو اغنى الافارقة زيادة على انه من جنوب افرقا