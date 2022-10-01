المغرب يستعد لتقديم ترشيحه لاستضافة كأس افريقيا 2025

هبة بريس - القسم الرياضي

كشفت مصادر هبة سبور بأن المملكة المغربية تستعد لتقديم ترشيحها لتنظيم كأس امم افريقيا 2025 , بدل غينيا والتي سحب منها شرف التنظيم بسبب البنية التحتية، على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته السلطات، لكنه لم ترقى إلى مستوى المنافسة التي تجري هناك حسب ما جاء على لسان رئيس الكاف .

وسيفتح الكاف باب الترشيح من جديد في وجه الدول التي ترغب في استضافة هذه التظاهرة الرياضية القارية , شريطة ان تتوفر هذه الدول على بنية تحتية جيدة , وملاعب تستجيب لمعايير الكاف , وهو ما ينطبق على المغرب .

وسبق للمغرب ان احتضن تظاهرات رياضية قارية ودولية بنجاح , كان اخرها كأس السوبر الافريقي , وحفل جوائز الكاف وكأس افريقيا للسيدات والذي لقي اصداء حسنة من طرف الجميع , وحقق ارقام قياسية على مستوى الحضور الجماهيري .

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