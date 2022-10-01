السعيدية .. فدرالية جمعيات المحامين الشباب ترفض مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد

هبة بريس : وجدة

افتتحت أمس السبت 30 شتنبر الجاري بأحد الفنادق بالمحطة السياحية السعيدية اشغال الاجتماع الدوري للمكتب الفدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب في ضيافة جمعية المحامين الشباب بهيئة وجدة، بحضور كل من نقيب هيئة المحامين بوجدة الأستاذ حكيم ازذاذ، والأستاذ النقيب الحسين الزياني عضو مجلس الهيئة، والأستاذ مصطفى بن الشريف كاتب الهيئة وعضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وخلال الإجتماع، ناقشت الفدرالية مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد الذي صاغته وزارة العدل، وأصدرت بيانا ترفض المسودة بدون إشراك هيئات المحامين، في رسالة جوابية مفتوحة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بشأن إبداء مكتب الفدرالية لملاحظاته بخصوص مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة :

– إن الفدرالية تستغرب مضمون تلك المراسلة التي تطالبها بالخوض في مناقشة مسودة مشروع قانون صيغت بعيدا عن المنهج التشاركي المتعارف عليه، والمرجعيات الوطنية والكونية المتعلقة بأدوار المحامين.

– إن بلورة موقف وطني موحد للمحامين من مسودة مشروع قانون المهنة يتطلب اعتماد نهج تشاركي حقيقي، وذلك بعقد لقاءات عمل بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب وباقي الإطارات المهنية الوطنية للمحامين.

ـ إن الفدرالية ترفض رفضا مطلقا أية صياغة لقانون المهنة تتم عبر الاجتماعات السرية والكواليس المظلمة، بعيدا عن الرقابة الجماعية الشفافة للمحاميات والمحامين بالمغرب.

– إن الفدرالية تفاجأت برسالتكم، سيما أنه سبق لها وأن سلمتكم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مسودة مشروع قانون المهنة معدة من قبل مكتب الفدرالية وذلك بتاريخ 04 يونيو 2021 بمدينة مكناس، والتي امتحت من توصيات مؤتمرات المحامين والمطالب المجمع عليها من طرف كل الإطارات المهنية الوطنية.

ويضيف البيان ذاته، فإن الفدرالية تستحضر أيضا أنه سبق لكم خلال لقاء مدينة برشيد بتاريخ 3 دجنبر 2021 أن التزمتم بالحرص على عدم إخراج قانون المهنة قبل إخراج القوانين المسطرية.

– إن الفدرالية ترفض أي تواطؤ مع وزارة العدل من خلال اجتماعات خارج القنوات الرسمية تمس بالمكتسبات وتعصف بحقوق المحاميات والمحامين، وتزرع الفرقة بين مكونات المهنة، وترهن استقلاليتهم وحصانتهم.

وهذا، وإذا كان من غير المقبول أن تنهج وزارة العدل أسلوب الاجتماعات السرية لإخراج مقتضيات تشريعية، فإنه من العار أن يسايرها في ذلك النهج بعض من بني جلدتنا، ـ كما بلغنا ـ دون الرجوع إلى مؤسساتهم التي تملك شرعية تمثيل المحاميات والمحامين، علما أن من حضر لتلك الاجتماعات يفترض فيهم الذود عن المهنة في جميع الأحوال والمناسبات بما ينسجم وما يسوقون له من صورة مهنية.

ـ إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ملزمة بتبني التوجه العام للمحاميات والمحامين كما عبرت عنه بيانات مختلف الإطارات المهنية، وذلك بالانتفاض ضد عنجهية وزارة العدل وقراراتها الانفرادية بتنظيم امتحان الأهلية وإعداد مسودة مشروع قانون المهنة بمنطق لا يمت بصلة للمقاربة التشاركية الحقيقية وتضرب في الصميم كل التوصيات والمطالب المشروعة للمحاميات والمحامين بالمغرب.

– إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب مسؤولة مسؤولية تاريخية عن التعبير بصدق عن الغضب العارم الذي يعتمل صدور المحاميات والمحامين من تدهور شروط الممارسة المهنية بالمغرب، ومحاولة تطويع المهنة وإفراغها من حمولتها الحقوقية التي تشكل بصمتها الوراثية ومصدر نبلها التاريخي.

– إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ستخلف موعدها مع التاريخ إن لم تتحرر من الارتهانات السياسوية والانتخابوية التي تشل إرادتها وقدرتها على تبني خط نضالي واضح قادر على الدفاع المستميت عن الحقوق الشرعية للمحاميات والمحامين، وحماية حرمة رسالة الدفاع.

وفي الأخير، فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب تبدي استعدادها الكامل للانخراط في معركة الدفاع عن مهنة المحاماة في مواجهة الهجمة الشرسة التي تقودها وزارة العدل نيابة عن جهات متعددة تحلم باختراق رسالة الدفاع واغتيال رمزيتها ومكانتها المجتمعية.

– إن الفدرالية تجدها مناسبة لتعبر لكم السيد رئيس الجمعية عن امتعاضها من إعلان وزارة العدل عن امتحان الأهلية لمزاولة المهنة ــ والذي كرست من خلاله أسلوب الانفراد في اتخاذ قرارات تمس بشكل مباشر مهنة المحاماة، دون الرجوع والتشاور مع المؤسسات التمثيلية للمحامين ـ وهو ما يستلزم تدارس مكتب الجمعية لخيار مقاطعة التدابير التنظيمية لامتحان الأهلية، و قيادة برنامج نضالي لإلزام وزارة العدل على الوفاء بالتزاماتها في توفير ظروف التكوين الجيد للمحاميات والمحامين، وعلى توسيع مجال اشتغالهم وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحماية شروط الممارسة المهنية الشريفة بما يضمن حصانة الدفاع و استقلالية المهنة.

– إن الفدرالية سطرت برنامجا نضاليا تصعيديا غير مسبوق دفاعا عن استقلالية المحامين وحصانتهم، سيتم الإعلان عنه وتنزيله في إبانه.

ـ إن الفدرالية تدعو جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى القطع مع منهج ضبط النفس، وخيار عدم قلب الطاولة والمسارعة إلى اتخاذ مواقف قوية ترقى لمستوى انتظارات المحاميات والمحامين بالمغرب، كما تؤكد حرصها على وحدة الصف المهني في خوض هذه المعركة المصيرية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1