سطات…دواوير ومؤسسات تعليمية ومرافق عمومية دون كهرباء

2022-10-01 / 12:50
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محمد منفلوطي_هبة بريس

تشتكي العديد من ساكنة الجماعات القروية خاصة بتراب جماعة امزورة واكدانة ناهيك عن معظم المؤسسات التعليمية المتواجدة بتراب هذه الأخيرة بدائرة سطات، أو حتى بمنطقة بولعوان…( تشتكي) من الانقطاعات المتكررة للكهرباء دون اشعار ميبق، حيث لازال الوضع قائما إلى حدود كتابة هذه السطور.

وكشفت ذات المصادر، أن المواطنين المتضررين يجدون صعوبة بالغة في الاستفسار عن مثل هذه الأعطاب تماشيا وحقهم في الحصول على المعلومة، لكن بعض مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء بالاقليم تجاهلون نداءاتهم من خلال رقم الطوارئ الذي يكون مشغولا لحظة اتصالهم به، مطالبين بحل مشكلة الإنقطاع المتكرر من جذورها وعدم استخدام الحل المؤقت لإعادة التيار، كما طالبوا بتواجد فرقة مناوبة في المنطقة نظرا لتواصل انقطاع التيار الكهربائي، خاصة وأن الساكنة تكبدت خسائر جمة جراء هذه الإنقطاعات بتلف المواد الغذائية وتعطل الأجهزة الكهربائية، وحتى بعض المرضى ممن يعتمدون على أجهزة التنفس وغيرها، بالاضافة إلى تعثر الخدمات بمعظم المؤسسات التعليمية والمرافق العمومية.

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