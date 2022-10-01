مراكش : إدانة مديرة سابقة لشركة سيارات بالحبس والأخيرة تطالب المسؤولين مركزيا إنصافها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أدانت إبتدائية مراكش يوم أول أمس الخميس، سيدة ” غيثة بناني ” كانت تشتغل مديرة لإحدى شركات مختصة في صنع إطارات السيارات بالمدينة الحمراء، ب 15 شهرا حبسا نافذا، بعد أن كان مشغلها قد توجه بشكاية للنيابة العامة ضمت عدد من التهم .

المدانة ” بناني ” ، في تصريح لمكروفون ” هبة بريس” إعتبرت كل تلك التهم مجرد ” كيدية” ضدها، وأنها تتوفر على كل الأدلة لبراءتها، معتبرة أن مشغلها له نفوذ استغله للاطاحة بها، مطالبة من مسؤولي المجلس الاعلى للسلطة القضائية، الاطلاع على ملفها من أجل انصافها لانها تتوفر على أدلة دامغة على براءتها من كل التهم التي ضمنتها شكاية المشغل.

وكشفت بناني في تصريحها للجريدة، أن مشغلها حاول الضغط على بعض الشهود في القضية، من ضمنهم زبون كان في وضعية مديونية، غير أن الاخير توجه بشكاية ضد المشغل تضمنت تهم بإبتزازه للشهادة في الملف وتسلم شيكات على سبيل الضمانة، غير أن المشغل قام بوضع شكاية بتلك الشيكات، فتم اعتقال الزبون واداتته بثلاث سنوات حبسا نافذا.

وزادت المتحدثة، أن المشغل لم يقف عند هذا الحد، بل استدرج موظف اخر بشركته للإدلاء بشهادة زور، غير أن الاخير رفض ذلك، فوضع شكاية بهذا الخصوص لازالت في رفوف المحكمة.

وتساءلت بناني، عن من يحمي هذا المشغل من أجل تجاوز القانون، والزج بكل شخص حاول الوقوف في وجهه، مطالبة من الجهات المسؤولة مركزيا، فتح تحقيق في هذا الملف ومجرياته، والإستمتاع للاشخاص الذين تعرضوا للابتزاز والضغط من أجل إجقاق الحق.

هذا وحاولت الجريدة التواصل مع المشغل من أجل الادلاء بموقفه في هذا الملف غير انه تعذر التواصل معه، في انتظار التواصل مع الجريدة لأخد وجهة نظره.

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