بسبب تجاوزات مهنية.. الحموشي يوقف أمنيين بالرباط
أصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي شرطة يعملان بالهيئة الحضرية بولاية أمن الرباط، مع إحالتهما على المجلس التأديبي للبت في التجاوزات المهنية المنسوبة إليهما.
حسب مصدر أمني، فقد كان الشرطيان الدراجيان قد غادرا المكان المخصص لدوريتهما في ساعة متأخرة من ليلة 26 و27 شتنبر، دون إشعار قاعة القيادة والتنسيق التي تتولى تدبير عمل دوريات الشرطة في الشارع العام، كما قاما بتوقيف سيدة من مستعملي الطريق في مكان خارج عن نطاق عملهما ولم يلتزما بتسجيل المخالفة المرورية المقررة قانونا.
وقد أسفر البحث الإداري المنجز في هذه القضية عن تسجيل مخالفات مهنية جسيمة في حق الشرطيين الدراجيين، وهما برتبة مقدم رئيس ومقدم شرطة، وهو ما استدعى اتخاذ عقوبة التوقيف المؤقت في حقهما مع إحالتهما على أنظار المجلس التأديبي.
وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني من خلال اتخاذ هذه التدابير التأديبية والتقويمية، تخليق المرفق العام الشرطي، وتوطيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع القطع النهائي مع كل التجاوزات والمخالفات الشخصية التي قد تمس بأمن المواطنين.
12 تعليقات
السيد الحموشي رجل حقاني ورجل أمن بامتياز وشهم يسهر دائما على حماية المواطنين ولا يحب الظلم حتى وإن كان هذآ الشخص يمارس مهنة الأمن الوطني…
المغرب دولة الحق والقانون ودولة ديمقراطية تحب العدل والانصاف فتحية واجلال وافتخار للسيد الحموشي رجل أمن بامتياز ..
نتمنى هذه المراقبة الأمنية بخصوص موظفي القطاع الأمن الوطني أن تعم الأمن الوطني بالمغرب لتنظيفه من هؤلاء المفسدين الذين يقومون بعمليات الرشوة والفساد المالي والاداري ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على الإدارة الأمنية أن تهتم بالشيكايات التي يتوصلون بها ولا يرمونها في سلة المهملات….
صراحة خاصنا شي حموشي يتكلف بالدرك الملكي.
مع كل الاحترام و التقدير لجهاز الدرك الملكي كمؤسسة لكن بعض الدركيين كيديرو الفوضى و كيديرو باراجات بلا بلايك فشي أماكن خطيرة بزاف و كيعرضو نفسهم و الناس للخطر.
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الأمنية أن تقوم بالاجراءات اللازمة وتقديمهما إلى المجلس تاذيبي لمحاكمتهما بالحكم المستحق عليهما.
الصعب أن الشرطي داخل الإدارة لم يتعامل مع المواطنين باحترام بل بقسوة شديدة في بعض الأحيان يصل الأمر إلى العنف ضد المواطن ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على الشرطي تغير سلوكاته داخل المؤسسة الأمنية أو خارجها ؛ لأن بعض موظفي الأمن الوطني معاملتهم سيئة مع المواطن يجب على السيد الحموشي بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة والابتزازات من طرف الأمن الوطني…
بعض العناصر الشرطة يقومون بعدم تطبيق القانون ضد المخالفات الطرقية وعدم تسجيلها وهذا راجع إلى اخذهم الرشوة وهذا ما يجب على السيد الحموشي بمحاربته حتى نصبح دولة الحق والقانون ودولة ديمقراطية حقيقية..
ربما تم توقيفهما وذالك راجع إلى الاهمال في مهمهما الوظيفي …
هل هناك إثبات في الشكايات المنسوبة اليهما حتي يقوم الأمن الوطني بتوقيفهما عن العمل واحالتهما إلى المجلس تاذيبي الإنبات في التجاوزات المهنية المنسوبة اليهما ؟؟؟؟ لهذا يجب على السلطات الإستخبارية بالبحث الدقيق للوصول الى الحقيقة وحينئذ يتم ايقافهما في الفور…
سلسلة جرائم تتم بأسم الشرطة تنتجها شركة السحرة و المافيا المتسخة لتضليل عقل المواطن و منطقه.الهدف اتخاذ بروفايل في المجتمع نحن هم السلطة و الشرطة .
سرقة وقحة دنيئة اقصائية. جوع و جوعان