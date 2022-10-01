بسبب تجاوزات مهنية.. الحموشي يوقف أمنيين بالرباط

2022-10-01 / 11:46
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هبة بريس

أصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي شرطة يعملان بالهيئة الحضرية بولاية أمن الرباط، مع إحالتهما على المجلس التأديبي للبت في التجاوزات المهنية المنسوبة إليهما.

حسب مصدر أمني، فقد كان الشرطيان الدراجيان قد غادرا المكان المخصص لدوريتهما في ساعة متأخرة من ليلة 26 و27 شتنبر، دون إشعار قاعة القيادة والتنسيق التي تتولى تدبير عمل دوريات الشرطة في الشارع العام، كما قاما بتوقيف سيدة من مستعملي الطريق في مكان خارج عن نطاق عملهما ولم يلتزما بتسجيل المخالفة المرورية المقررة قانونا.

وقد أسفر البحث الإداري المنجز في هذه القضية عن تسجيل مخالفات مهنية جسيمة في حق الشرطيين الدراجيين، وهما برتبة مقدم رئيس ومقدم شرطة، وهو ما استدعى اتخاذ عقوبة التوقيف المؤقت في حقهما مع إحالتهما على أنظار المجلس التأديبي.

وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني من خلال اتخاذ هذه التدابير التأديبية والتقويمية، تخليق المرفق العام الشرطي، وتوطيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع القطع النهائي مع كل التجاوزات والمخالفات الشخصية التي قد تمس بأمن المواطنين.

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