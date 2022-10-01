إيداع نائبة رئيس مقاطعة أكدال بفاس سجن بوركايز

2022-10-01 / 11:26
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ع محياوي - هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس مستشارة جماعية رفقة إحدى قريباتها تحت تدابير مشددة، بعدما أقدمت، في الأيام الأخيرة، من إيهام عشرات الضحايا باستثمارات مفبركة تحت ذريعة تحقيق مجموعة من الأرباح الخيالية كان يتزعم هذه الشبكة تركي وزوجته المغربية حسب مصدر هبة بريس.

المستشارة التي تشغل منصب نائبة رئيس مقاطعة أكدال بفاس، يضيف مصدرنا، قد أوهمت مجموعة من المستثمرين في ما بات يُعرف بـ”التسويق الهرمي”، حيث قامت الفرقة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بالولاية المذكورة بعدّة أبحاثٍ ميدانية، وذلك على خلفية الشكاية التي توصّل بها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، اشتكي فيها عدد من الضحايا تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف المستشارة الجماعية.

كما ادعت المُستشارة الشركاء بأنّها ذات علاقة قويّة بشركة للاستثمار، ستجعلهم يُحقّقون أرباحاً كبيرة من خلال مجموعة من العمليات التجارية التي تبدّى للشركاء أنّها كاذبة ووهمية وغير صحيحة. وذلك بعدما قامت المستشارة الجماعية بخلق عمليات كاذبة رفقة قريبتها، استطاعت عبرها في الأوّل ضمان أرباحٍ حقيقية للشركاء وجعلهم يُصدّقون تلك العلميات التجارية، التي تعتمد على التسويق الهرمي، من أجل كسب ودّهم وثقتهم وجعلهم يستثمرون أموالاً طائلة طمعاً في تحقيق أرباحٍ منشودة

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