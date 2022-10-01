البيضاء: ليلة سوداء بمهرجان البولڤار
عاش جمهور وعشاق موسيقى ” الراب ” ليلة من الرعب والفوضى بمهرجان البولفار الذي احتضنه ملعب “الراسينك البيضاوي” مساء أمس الجمعة.
المهرجان الذي عرف حضور كبير فاق كل توقعات الجهات المختصة، حوله بعض الجانحين ” المقرقبين او المخمورين” الى فوضى مما خلف حالة من الرعب في نفوس الجمهور، لكن مجهودات الامن بولاية البيضاء، تمكنت من السيطرة على الوضع، بعدما فشل الامن الخاص للمهرجان من التحكم في انفلات الجانحين بسبب هوس الموسيقى وتناول الممنوعات.
وكان الهدوء يخيم على انطلاق المهرجان، لكن سرعان ما انقلبت الأمور رأسا على عقب، مع اعتلاء “المورفين” الخشبة، حيث بدأ بعض الأشخاص بالتوافد بشكل كثيف عبر تسلق الجدران قصد اقتحام المنصة، وسط حالة من الفوضى والشغب بين جماهير هذا الحدث الموسيقي الصاخب، الأمر الذي تسبب في حالة من الفوضى والإغماءات في صفوف الجماهير.
أجواء مشحونة سادت المهرجان وكان “الكريساج” بدوره حاضر من طرف أشخاص كانوا في حالة تخدير متقدمة، كما ساهم انقطاع الكهرباء في تأزم الوضع لدى عناصر الاسعاف.
ساعتان من الفوضى والرعب عاش فيها جمهور “البولفار” جحيمًا حقيقيًا بسبب انتشار السرقة و حدوث بعض المشاجرات العنيفة.
وتمكنت المصالح الأمنية من اعتقال العشرات من المشاغبين، كما تم إسعاف العشرات كذلك.
5 تعليقات
هدا ما جنته سياسة الانفتاح والانحطاط من اسم المهرجان يمكن التعرف على درجة الوعي اللي وصلنا ليه
أقيموا مهرجانات للتذكير بالأخرة و تعليم الناس تعاليم دينهم , فأنتم مسؤولون يوم القيامة عما تعملون , بدلا من مهرجانات الفواحش و المنكرات.
تنظيم سيئ و غياب تام للأمن، كان وقوع هاته الفوضى حتميا
احمل المسؤولية للسلطات التي ترخص لهذه الحفلات الماجنة و المدمرة للشباب هل نخن في وضعية اجتماعية سليمة عندما تتحول المهرجانات الى اوكار تمارس فيها جميع الموبيقات امام اعين السلطات يجب اعادة النظر في سلوكياتنا و الابتعاد عن التقليد الاعمى فعلا الشباب في الهاوية زماننا كانت دور الشباب و الكشفية منوطة بالتاطير المكيف مع تقاليدنا و موروثنا الغني و نجد ضالتنا فيه حين نشعر بالسعادة الحقيقية دون مخدرات و محرمات
مهرجانات الفسق والفجور لا تجني من ورائها إلا الخراب والانحلال الخلقي. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ألطف بنا فيما سيأتي.