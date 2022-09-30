342 متسابقا في رالي المغرب للسيارات والدراجات الناري

2022-09-30 / 23:28
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هبة بريس _ و م ع

تعرف الدورة الـ22 لرالي المغرب للسيارات والدراجات النارية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما بين 1 و 6 أكتوبر 2022، مشاركة 342 متسابقا من مختلف دول العالم.

أكد المنظمون، في ندوة نظمت اليوم الجمعة 30 شتنبر 2022، بأكادير، على هامش تنظيم هذه التظاهرة الرياضية، أن سباق رالي المغرب، الذي ينطلق هذه السنة من مدينة أكادير في اتجاه الأقاليم الجنوبية للمملكة، يمثل الجولة الثالثة من بطولة العالم للرالي، المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للسيارات والاحاد الدولي للدراجات النارية.

وحسب المنظمين، فإن رالي المغرب يعرف، هذه السنة، مشاركة قياسية بـ342 متسابقا يمثلون 36 جنسية، و235 سيارة بزيادة تصل إلى 25 في المائة مقارنة بالنسخة الماضية، وهو ما يعكس، حسب المنظمين، تعلق مجتمع راليات “الكروس-كانتري” بهذا الحدث الرياضي المغربي

وسيقطع المتسابقون أكثر من 2316 كلم انطلاقا من مدينة أكادير في اتجاه مدينة طانطان ثم إلى مدينة العيون ورجوعا إلى طانطان ووصولا إلى خط النهاية بمدينة أكادير.

ويتميز مسار الرالي بتنوع التضاريس، حيث سيمر بين الوديان والكثبان الرملية والمنحدرات والجبال.

وفي هذا السياق، قال دافيد كاستيرا، المدير العام لرالي المغرب: “تعتبر المملكة المغربية من بين أكثر المناطق تنوعا في العالم، حيث يمكنك العثور على جميع مكونات رالي داكار تقريبا

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