رسميا .. سحب تنظيم أمم إفريقيا 2025 من غينيا
أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، مساء الجمعة بكوناكري، سحب تنظيم بطولة كأس إفريقيا للأمم 2025 من غينيا، لعدم جاهزية البنيات التحتية في البلاد.
جاء ذلك عقب اجتماع باتريس موتسيبي بكل من الرئيس الانتقالي الغيني مامادي دومبويا ورئيس الوزراء ووزير الرياضة.
وقال موتسيبي خلال مؤتمر صحفي إن (كاف) سيعيد فتح باب تقديم الطلبات لاستضافة المسابقة القارية في نسخة العام 2025.
وأضاف “بالنسبة لبطولة أمم إفريقيا 2025، تم اتخاذ القرار بسحب التنظيم من غينيا بسبب البنية التحتية للبلاد”.
وحسب المتحدث، فقد “تم أخذ القرار لفتح الباب من جديد لاستقبال الملفات التي تطلب استضافة بطولة أمم إفريقيا لعام 2025
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22 تعليقات
المغرب ان شاء الله
على ما أضن سيكون في المغرب والله اعلم
سيجدون فتوى رياضية لإسنادها للمغرب
سحبها من غينيا لاعطاءها للموغريب
المغرب ان شاء الله وسنفوز به وسط الجماهير المغربية
لقجع جري جري هههه
المغرب تنادي بلاد
القجع فيق معانا نوض جيب الزمر
القجع لدينا فلا خوف علينا هو من سيتكلف
انشاء الله تنضم البطولة في شمال افريقيا
أحسن من تنضيمها في المزارع
إفريقيا الشمالية المغرب الجزائر تونس ليبيا مصر كل هذه الدول تصلح فيها نهائي كأس إفريقيا
افريقيا ستظل افريقيا حيث الجهل والفقر وملاعب لزراعة البطاطا فقط دول لا علاقه لها لكرة القدم
المغرب و الجزائر يحلمون بالاستضافة الحدت الاخبار تتقول ان جنوب افريقيا لقريب بلا متحلمو
لا زالت هناك سنتين على البطولة و الكاف تسحب التنظيم؟؟؟!!!
ستكون للمغرب بلا شك ان سحبوها من غنيا
المغرب هو الذي يتوفر عن ملاعب عالمية جاهزة خلافا للجزائر أو تونس
ماما افريكا عجائب وغرائب
في طريقها الى المغرب
المغرب ان شاء الله
جنوب افريقيا مصر تونس المغرب السنغال قادرين على تنظيمها نظرا لتوفرهم على ملاعب جميلة