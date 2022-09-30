رسميا .. سحب تنظيم أمم إفريقيا 2025 من غينيا

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، مساء الجمعة بكوناكري، سحب تنظيم بطولة كأس إفريقيا للأمم 2025 من غينيا، لعدم جاهزية البنيات التحتية في البلاد.

جاء ذلك عقب اجتماع باتريس موتسيبي بكل من الرئيس الانتقالي الغيني مامادي دومبويا ورئيس الوزراء ووزير الرياضة.

وقال موتسيبي خلال مؤتمر صحفي إن (كاف) سيعيد فتح باب تقديم الطلبات لاستضافة المسابقة القارية في نسخة العام 2025.

وأضاف “بالنسبة لبطولة أمم إفريقيا 2025، تم اتخاذ القرار بسحب التنظيم من غينيا بسبب البنية التحتية للبلاد”.

وحسب المتحدث، فقد “تم أخذ القرار لفتح الباب من جديد لاستقبال الملفات التي تطلب استضافة بطولة أمم إفريقيا لعام 2025

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