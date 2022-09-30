رئيس بوركينافاصو يدعو السكان إلى “التزام أقصى درجات الحذر و الهدوء”

هبة بريس - وكالات

أعلنت رئاسة بوركينا فاسو، أن الرئيس العقيد بول هنري سانوغو داميبا دعا السكان إلى “التزام أقصى درجات الحذر والتحلي بالهدوء في مواجهة بعض المعلومات التي يتم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص”.

وأفاد بلاغ لرئاسة بوركينا فاسو نشر على صفحتها بالفايسبوك بأن “رئيس البلاد، القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية، العقيد بول هنري سانوغو داميبا، يدعو السكان لأخذ الحيطة والحذر والهدوء، في مواجهة بعض المعلومات التي يتم تداولها بشكل خاص على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوضع المرتبك الذي نتج عن حركة انزعاج لبعض عناصر القوات المسلحة الوطنية، اليوم الجمعة 30 شتنبر في واغادوغو”.

وأضاف البلاغ أن “محادثات جارية لاستعادة الهدوء والسكينة”، مشيرا إلى أن “العدو الذي يهاجم البلاد لا يريد سوى بث الانقسام بين البوركينابيين لإتمام مهمته المتمثلة في زعزعة الاستقرار”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه تم سماع دوي لإطلاق النار صباح اليوم الجمعة، في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، بالمنطقة التي تضم مقر الرئاسة ومقر القيادة العليا للسلطات الانتقالية، كما انقطع بث التلفزيون الوطني.

وأضافت المصادر ذاتها، أن بث قناة التلفزيون الوطني الذي انقطع لعدة ساعات، عاد حوالي الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش حيث تم بث أفلام وثائقية.

وتسببت الهجمات المتكررة التي تشنها حركات مسلحة تابعة للقاعدة وتنظيم “الدولة الإسلامية”، منذ سنة 2015، وخاصة بشمال وشرق البلاد، في مقتل الآلاف وتشريد حوالي مليوني شخص.

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