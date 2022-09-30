الشرطة الفرنسية تمنع مشجعين تونسيين من رفع علم فلسطين

2022-09-30 / 21:55
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هبة بريس

تداولت صفحات اجتماعية مقاطع فيديو مثيرة للجدل لعناصر من الشرطة الفرنسية وهم بصدد محاولة منع مشجعين تونسيين من رفع علم فلسطين خلال المباراة الأخيرة التي جمعت منتخبي تونس والبرازيل في باريس.

وأظهر أحد الفيديوهات تدافعا على المدرجات بين عناصر من الشرطة الفرنسية ومشجع تونسي منعهم من محاول افتكاك العلم الفلسطيني بعد قيامه برفعه، فيما أظهر فيديو آخر الجماهير التونسية وهي تردد شعارات مؤيدة لفلسطين.

وأثارت الحادثة ردود فعل متفاوتة، إذ أشاد البعض بهذه الخطوة التي اعتبروا أنها تدل على أخلاق مشجعي تونس وحبهم لفلسطين، فيما تساءل آخرون “هل كانت الشرطة الفرنسية ستتصرف بنفس الطريقة لو كان الأمر يتعلق بالعلم الأوكراني؟”.

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تعليق واحد

  1. اخبت شعوب الارض،هي فرنسا الخبيثة عباد،الصليب،ابناء،القردة والخنازير

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