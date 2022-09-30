تعيين الكروج مديرا عاما بالنيابة لوكالة القنب الهندي
وافق الملك محمد السادس على تكليف محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، القيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، إلى حين تعيين مدير عام طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
وجاء ذلك في قرار لرئيس الحكومة رقم 3.92.22 صادر في 2 ربيع الأول 1444 (29 سبتمبر 2022 ) بتعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة.
ونص القرار على الموافقة الملكية السامية على تولي محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، القيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، إلى حين تعيين مدير عام طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور “.
وحسب نفس المصدر، “يتولى محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، القيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، ويمارس السيد محمد الكروج جميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الوكالة، كما هي محددة في المادة 40 من القانون رقم 13.21 المشار إليه أعلاه.
13 تعليقات
وقتاش الكونكور ديال هاد الوكالة؟
بابلو ايسكوبار ديال لمغرب
الأعضاء ديالها خاصهم يكونو خبرة في الشقوفة و الجوانات
الكيف عالم جديد يناديكم
الكيف عالم جديد يناديكم
تبويقة غادي طلع ليه فابور
جاه التعيين نيشان مع نهاية وقت حصاد العشبة
متى الإعلان عن مباراة التوظيف في وزارة الكيف
بزناس ب وراقيه
مخصهومش دواقة فديك الوكالة؟
علاش واش لكروج اصلو من كتامة؟
مسد حتى الحفاري في المدينة بقا ليه القنب الهندي لاحول ولاقوة إلا بالله
علاه القنب الهندي كيزرعوه في الجديدة