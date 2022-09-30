المكسيك : بنسعيد يجري مباحثات ثنائية مع المديرة العامة لليونيسكو

هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد مباحثات ثنائية مع عدد من المسؤولين الأجانب، وذلك على هامش مشاركته في أشغال مؤتمر دولي حول السياسات الثقافية بالعالم والمنعقد بالعاصمة المكسيكية مكسيكو.

وتباحث بنسعيد مع المديرة العامة لليونسكو، السيدة أودري أزولاي حيث تمحورت هذه المباحثات حول أشغال تحضير الدورة 17 لاجتماع السنوي للجنة التراث غير المادي لليونيسكو، المقرر تنظيمه في الرباط خلال شهر نونبر. وذكر السيد بنسعيد كما بانخراط المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في حماية التراث اللامادي على الصعيد العالمي.

في غضون ذلك، عقد المسؤول الحكومي المغربي مباحثات ثنائية مع السيدة مبروكة توفى، وزيرة الثقافة الليبية والسيد جان ميشيل أبيمبولا، وزير السياحة والثقافة والفنون بجمهورية البنين والسيدة فاليري كابور، وزيرة التواصل والثقافة والفنون والسياحة بجمهورية بوركينا فاسو.

وكانت هذه اللقاءات فرصة للتذكير بالتزام المملكة المغربية بخدمة الثقافة وبحماية الأعمال الثقافية والتراث الإفريقي وبمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

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