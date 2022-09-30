ماذا يعني ذلك..باريس أرادت طرح ملف الصحراء في قمة الاتحاد المتوسطي
أجّلت حكومة مدريد، قمةَ الاتحاد المتوسطي التي كانت ستحتضنها مدينة أليكانتي شرقي البلاد اليوم الجمعة، بمشاركة عدد من القادة الأوروبيين.
وجاء إلغاء اللقاء اليوم نتيجة إصابة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بفيروس كورونا.
وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية بأن فرنسا كانت تنوي طرح نزاع الصحراء المغربية للنقاش، وهي سابقة في هذا المنتدى. تؤكد بالفعل استمرار تفاقم العلاقات بينها وبين الرباط
ويسجل ان المفاجأة الكبيرة هي ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” عن مصادر فرنسية بشأن رغبة باريس في طرح ملف نزاع الصحراء وتأثيراته على الطاقة.
وتنقل الوكالة عن المصادر الفرنسية أنه رغم عدم وجود نزاع الصحراء في أجندة اللقاء، فباريس قررت طرحه للنقاش بحكم ما يمكن أن يحمله من تأثيرات على أزمة الطاقة وتزويد أوروبا بالغاز.
ويتزامن قرار فرنسا كذلك في وقت سحبت باريس سفيرتها من الرباط بعد تعيينها بمنصب في الاتحاد الأوروبي، ولكنها لم تعين بديلا لها، علما أن سفارة فرنسا في الرباط هي ضمن الخمس أو ست سفارات الأكثر أهمية لدبلوماسية باريس.
كما يتزامن القرار واستمرار تراجع العلاقات الثنائية، ومنها حجب القنصليات الفرنسية التأشيرة عن الكثير من المغاربة ومن ضمنهم وزراء سابقون ورجال أعمال وأطر كبرى.
5 تعليقات
يجب على الدولة المغربية ان لا تضيع الوقت مع فرنسا. اول حاجة تقليص اللغة الفرنسية وتعويضها بالانجليزية مثلا تبتدأ العربية الامازيغية الانجليزية في جواز السفر وشهادة السياقة وسوف النتيجة في اقرب وقت. وبعدها رويدا رويدا التعليم من الابتدائي
أصبح لزاما نسيان دولة فرنسا لأنها هي اصلا كل مشاكل شمال أفريقيا بما أنها لا تريد الإفراج على الخرائط الاصلية قبل استعمارها الدولة الجزائر
في بعض الأحيان عندما يريد العدو استخدام كل أوراقه لممارسة سياسة الضغط ولي الذراع والابتزاز كما تفعل فرنسا اليوم لا يجب الالتفات اليه او مجابهته على ساحة المعركة بل من الحكمة تركه يكشف عن كل مافي جعبته ومعرفة أقصى حدوده في المكر والمناورة والعداوة حتى يصل إلى طريق اللاعودة ويفهم لوحده انه تجاوز كل الخطوط الحمراء التي لا تسمح له باستعادة موقعه كما كان بالأمس وهو موقع المتحكم والمهيمن وبالتالي يدرك انه أمام دولة ذات سيادة وذات قرارات مستقلة ولا تخضع للسيطرة وإنما تتعامل بمنطق الند والحرص على مصلحة الوطن اولا كما تحرص عليها هي أيضا وان مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس.
ما دخل هاد فرنسا الخبيثة في الشأن المغربي ؟
اقول لاحفاد الخنازير الصحراء مغربية وانتهينا
ي
أوروبا الغربية بكاملها هي حجرة عثرة في افريقيا، من جميع الجهات، انهم الضالون ويجب،عل افريقيا ان تتحد وتشمل جميع دولها، وتوحد عملتها، وقوانينها،اذا،أرادت الفلاح، والا ستبقى افريقيا بلد الدماء،والانقلابات،والمجموعات الانفصالية والإرهابية،وتحت الهيمنة الاوروبية وسرقة خيراتها من الضالين الذين لايهمهم،الا تسمين،شعوبهم على حساب الشعوب،الأفريقية المغلوبة،على أمرها