Morocco's seat is vacant in protest against the presence of representatives of the Western Sahara "Polisario front" independence movement during the opening session of the eighth Tokyo International Conference on African Development (TICAD) in Tunisia's capital Tunis on August 27, 2022. - Japan opened the Africa investment conference seeking to counter the influence of rival China which has steadily grown its economic imprint on the continent. It takes place amid a "complex" international environment caused by the coronavirus pandemic and the war in Ukraine. Some 30 heads of state and government are expected to attend the event at a time when the import-dependent North African nation is grappling with a deepening economic malaise. (Photo by FETHI BELAID / POOL / AFP)

المغرب وتونس.. أزمة جديدة بسبب” البوليساريو الإنفصالية “

2022-09-30 / 19:45
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هبة بريس _ الرباط

دخلت الأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب منعطفا جديدا، بعد انسحاب الرباط من ورشة تستضيفها تونس، احتجاجا على مشاركة وفد من جبهة البوليساريو،
.
وقرر المغرب الانسحاب من المنتدى الدولي لـ”مخيم العدالة المناخية” المنعقد في تونس احتجاجا على وجود البوليساريو،

وأشار الجانب المغربي إلى “مندسين” بين المشاركين باسم منظمة إسبانية تحمل رمز NOVACT حاولوا تنظيم ورشة تحت عنوان “تغير المناخ تحت الاحتلال – الغسل الأخضر” على هامش الملتقى

وقال المغاربة المشاركون في الملتقى في ختام البلاغ، “إننا إذ نجدد تشبتنا بثوابتنا الوطنية، نعلن نحن عن انسحابنا النهائي من المخيم، ونصر على تقديم الجهة المنظمة لاعتذار رسمي للوفد المغربي”

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‫2 تعليقات

  2. c con de se retirer. il faut rester partout ou il y al lagerieet le polisario et les taquiner/ ne pas les parler ne pas s’assoir avec eux : les appeler terroriste

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