This video grab shows migrants arriving at the Temporary Center for Immigrants and Asylum Seekers (CETI) in Melilla after jumping the border fence separating Spain's Melilla enclave from Morocco on March 2, 2022. - Around 1,200 migrants tried to storm the border separating Spain's Melilla enclave from Morocco on March 3, 2022, with 380 getting across, a day after the biggest such attempt on record. The incident occurred a day after an unprecedented 2,500 migrants made a mass run at the border. Almost 500 managed to cross, in what the Spanish government's local delegation said was "the biggest entry attempt on record". (Photo by El Faro TV / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

السجن ثلاثة أعوام لمجموعة من المهاجرين على خلفية “مأساة مليلية”

2022-09-30 / 19:16
0
هبة بريس _ الرباط

رفعت محكمة الاستئناف في مدينة الناظور، العقوبة الحبسية في حق 15 مهاجر سوداني وتشادي من المتابعين على خلفية “أحداث مليلية”.

وقضت استئنافية الناظور، بتحويل العقوبة الحبسية الصادرة في حق المجموعة الثانية من المهاجرين المتابعين، من 11 شهرا حبسا نافذا وغرامة 500درهم، إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا و500 درهم غرامة.

ويتابع المهاجرون المنتمون للمجموعة الثانية من المعتقلين، بصك من التهم على خلفية تهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح، والدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية”؛ بينما كيّفت تهمة “تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني” إلى “الاتفاق المسبق على الخروج من التراب الوطني”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مستشفى إبن سينا بالرباط ينفي إقدام طبيبة على الانتحار

مستشفى إبن سينا بالرباط ينفي إقدام طبيبة على الانتحار

2022-09-30 / 20:01
Photo of رسميا..انتهاء العمل باختبار “PCR” وجواز التلقيح لدخول التراب الوطني

رسميا..انتهاء العمل باختبار “PCR” وجواز التلقيح لدخول التراب الوطني

2022-09-30 / 19:54
Photo of قمصان المنتخب الجزائري ..وثيقة تحرج “أديداس “سجلت تصميم “زليج فاس” تراثا مغربيا

قمصان المنتخب الجزائري ..وثيقة تحرج “أديداس “سجلت تصميم “زليج…

2022-09-30 / 18:57
Photo of اعتقال الإمام المغربي حسن إكويوسن في بلجيكا

اعتقال الإمام المغربي حسن إكويوسن في بلجيكا

2022-09-30 / 18:27
Photo of دعم المحروقات للمهنيين….مطالب بمثول وزير النقل أمام البرلمان

دعم المحروقات للمهنيين….مطالب بمثول وزير النقل أمام البرلمان

2022-09-30 / 18:12
Photo of 4,5 مليون مسن مغربي في سنة 2022

4,5 مليون مسن مغربي في سنة 2022

2022-09-30 / 16:43
Photo of مذكرة تفاهم بين المغرب وسلوفاكيا حول الاستعمال الآمن للمعطيات النووية

مذكرة تفاهم بين المغرب وسلوفاكيا حول الاستعمال الآمن للمعطيات…

2022-09-30 / 16:35
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 10 إصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 10 إصابات جديدة

2022-09-30 / 16:05
Photo of سطات.. هجمة الباعة الجائلين تحاصر المساجد وتعرقل نقل الجنائز

سطات.. هجمة الباعة الجائلين تحاصر المساجد وتعرقل نقل الجنائز

2022-09-30 / 15:09
Photo of هبات ملكية لفائدة أسر معوزة بفاس وصفرو

هبات ملكية لفائدة أسر معوزة بفاس وصفرو

2022-09-30 / 14:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق