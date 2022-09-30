قمصان المنتخب الجزائري ..وثيقة تحرج “أديداس “سجلت تصميم “زليج فاس” تراثا مغربيا

هبة بريس _ الرباط

نشر على نطاق واسع وثيقة تفيد بأن المغرب سبق وسجل التصميم الذي سطت عليه الجزائر وشركة الألبسة الرياضية “أديداس” واستخدماه في أقمصة منتخب الجزائر

وحسب الوثيقة المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الفكرية، فقد تم إدراج تصميم “زليج فاس” المستخدم في تصميم أقمصة المنتخب الجزائري من طرف وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت عدد 2173171 باعتباره تراثا مغربيا خالصا..

وطالب المغرب شركة “أديداس” الألمانية الشهيرة للألبسة الرياضية، سحب قمصان لمنتخب الجزائر لكرة القدم،

ونشر رئيس نادي المحامين بالمغرب، مراد العجوطي، “تغريدة” عبر حسابه على موقع “تويتر” جاء فيها: إن وزارة الثقافة والشباب والاتصال، كلفته بتوجيه إنذار قضائي للممثل القانوني لشركة أديداس العالمية، في مقرها في ألمانيا

وأوضح المحامي أن ذلك بخصوص استعمال أنماط للتراث الثقافي المغربي “الزليج المغربي” في تصاميم خاصة بقمصان رياضية مع نسبها لبلد آخر، وهي الجزائر.

وأضاف في “تغريدة” أخرى: “قمنا بتنبيه الشركة إلى أن الأمر يتعلق بعملية استيلاء ثقافي ومحاولة السطو على أحد أشكال التراث الثقافي المغربي التقليدي، واستخدامها في خارج سياقها، مما يساهم في فقدان وتشويه هوية وتاريخ هذه العناصر الثقافية.

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