المغربية إحسان بنعلوش تنتزع جائزة أفضل مؤثرة في الوطن العربي

نجلاء مزيان

حصدت المؤثرة المغربية إحسان بنعلوش جائزة أفضل مؤثرة في الوطن العربي، بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

وفي هذا الصدد نشرت المؤثرة المغربية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام مقطع فيديو يوثق انتزاعها لهذه الجائزة.

و علقت بنعلوش على مقطع الفيديو قائلة : ” لم أتخيل هذا العام أني سأحصل على جائزة مهمة كهذه! لم تكن ضمن أهدافي لهذه السنة، لكن رب العالمين أسعدني بها، وكتبها “.

و أضافت: “القصة ومافيها، قبل أيام (في زيارتي لإثيوبيا ) وصلتني دعوة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وأخبروني أنه تم ترشيحي لجائزة أفضل مؤثرة في الوطن العربي للاتصال الحكومي، وتُمنح هذه الجائزة لصناع المحتوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف المجالات الذين دعموا المفاهيم والأفكار والتجارب المثمرة القائمة على مبادئ الاتصال الحكومي التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.ممن ساهموا في نشر والمشاركة في مبادرات حققت تأثيرا في المجتمع”.

و استرسلت قائلة: “وصلتني الدعوة، ولبيتها، والمفاجأة أني الفائزة! سعيدة بهذا التكريم وبهذا التتويج، ولا أخفيكم علما أنه بمجرد أن سمعت اسمي، مصحوبا بالمملكة المغربية شعرت بفخر وسعادة لا توصف!”.

و تابعت: “أشكر المنتدى الدولي للاتصال الحكومي على الجائزة، وكل القائمين على هذه المبادرة. وسعيدة بتمثيل بلدي الحبيب والدول العربية. وسعيدة بكل الرسائل الملهمة والمحفزة والمشجعة التي توصلت بها.. أصدقائي أشعر بسعااادة غامرة، أشكركم على حبكم “.

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