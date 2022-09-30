اعتقال الإمام المغربي حسن إكويوسن في بلجيكا
هبة بريس _ الرباط
كشف وزير العدل البلجيكي لوكالة فرانس برس أنه تم اعتقال الإمام المغربي حسن إكويوسن،والذي كان مستهدفا بمذكرة توقيف أوروبية أصدرتها العدالة الفرنسية، اليوم الجمعة قرب مونس البلجيكية.
وكان الإمام المغربي فر إلى وجهة مجهولة، وذلك عقب إعطاء مجلس الدولة الفرنسي،الضوء الأخضر لترحيله بقرار من وزارة الداخلية.
ولم تعثر الشرطة الفرنسية على الإمام المنحدر من أصول مغربية بمنزله واعتبرته السلطات الفرنسية بذلك، فارا من العدالة وأدرجته في قائمة المطلوبين.
وكان مجلس الدولة الفرنسي رفض الحجج التي أثارها دفاع الإمام، وحكم على وجه الخصوص بأنه ” لم يثبت أن الترحيل إلى المغرب قد يعرضه لخطر المعاملة اللاإنسانية والمهينة”.
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9 تعليقات
ادا كان المغرب فيه رجال فليجب عدم استقباله من فرنسا لانهم بهدلوا المغاربة سواءا السياسيين منهم او الاكادميين منهم بعدم إعطائهم فيزا الدخول إلى فرنسا.
ولكم جزيل الشكر
ارهابي ومرتزق كان يحارب فى أوكرانيا لأجل المال إستقبلوه استقبال البطل والشيخ مكانش لي عطاه وقت
مابغاش يجي يعيش في أرض الاسلام
من حقه ان يكون خارج البيت بكل حرية، غيابه لا يعني الفرار
علام مع هد تجار الدين هرب اوا إجي دبا لارض الاسلام …
خرج على راسو….
عادي حنا المغاربة كلشي مطلوب بقى لينا غير الفقيه هااا حنا بخير دابا
ه.هنا كيبان الإيمان ديال بصح
ينشر أفكار التطرف ويريد العيش في العلمانية التناقض