دعم المحروقات للمهنيين….مطالب بمثول وزير النقل أمام البرلمان

هبة بريس _ الرباط

دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى عقد اجتماع بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بحضور وزير النقل واللوجستيك في أقرب الآجال.بالبرلمان

وقال الفريق في الطلب الذي تقدم به رئيسه رشيد حموني، إن القطاع الحكومي المعني يُباشر، منذ شهور، تقديم دعمٍ مالي إلى مهنيـي النقل، من ميزانية الدولة، دون أن يتسنى للمؤسسة التشريعية، لحد الآن، الاطلاع على مدى نجاعة هذا القرار، ومستوى انعكاسه الإيجابي فعلاً على المهنيين الفعليين.

وتطرق الفريق المعارض إلى وجود تساؤلاتٍ عريضة تُطرح حول وِجهة هذا الدعم وحقيقة من يستفيد منه عمليا.

كما شدد الفريق على ضرورة حضور الوزير المعني للكشف عن مدى انعكاس هذا الدعم على أسعار النقل، أي على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.

وأطلقت الحكومة رسميا، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة.

وتهدف الحكومة عبر تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.

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