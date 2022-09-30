الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: فكرة الجنس الثالث غير مقبولة بالنسبة لنا

2022-09-30 / 17:00
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة. أن روسيا لا تقبل فكرة إلغاء القيم العائلية التقليدية واستبدالها بالمفاهيم مثل الوالد رقم 1 ورقم 2 ورقم 3.

وقال في خطاب ألقاه في مراسم توقيع معاهدات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا التي عقدت اليوم الجمعة في الكرملين: “هل نريد حقا أن نحصل هنا، في بلادنا، في روسيا، بدلا من الأم والأب على أحد الوالدين رقم 1 ورقم 2 ورقم 3؟”

وأضاف: “لا نريد أن يُفرض في مدارسنا ابتداء من المدرسة الابتدائية الشذوذ الذي يؤدي إلى التدهور والانقراض وأن يفرض عليهم أن هناك، حسب مزاعمهم، عدا المراة والرجل أي جنس ثالث وأن يُقترح عليهم إجراء عمليات تغيير الجنس. هل نريد كل ذلك لبلادنا ولأطفالنا؟ كل هذه الأشياء غير مقبولة بالنسبة لنا. لدينا مستقبلنا المختلف”.

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‫5 تعليقات

  1. حقا كلمة حق يجهر بها زعيم دولة غير مسلم ، ديننا الحنيف يرفض العلاقات المثلية ويرفض تفسخ العلاقات الاجتماعية

  2. والله بوتن أفضل بكثير من بعض الذين يدعون أنهم مسلمون و يريدون أن تشيع الفاحشة في مجتمعنا باسم الحرية أو الانفتاح أو غيرها من المسميات الخزعبلية و يدعمون المثليين
    يجب أن يكون بوتن في كل بلد

  3. أحسنت قولا هذه هي الفطرة إذن ستنجحون في كل شيء… ماعذا الآخرة فهي للمتقين المؤمنين الموحدين.

  5. هذا الرجل يحترم نفسه هو ليس مسلم ولكن ذو أخلاق يحترم الفطرة أما الغرب فلا حول ولا قوة إلا بالله قوم لوط ونحن نعيش معهم الله يستر أصافي

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