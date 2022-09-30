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الداخلية توقف قائدا بمراكش متورط في جرائم فساد

2022-09-30 / 15:05
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هبة بريس

أفادت وزارة الداخلية بأنه في إطار حرصها على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت بتوقيف قائد الملحقة الإدارية أزلي بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه “سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية”.

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‫7 تعليقات

  5. معظم القياد مفسدين زد عليهم اعوان السلطة ومعظم الاختلالات والتجاوزات بسببهم والداخلية تعي جيدا هذا فهنا بالبرنوصي كانت تجربة جد مهمة لاسواق تجارة القرب في عهد العامل محمد حبوها لكن ما ان نقل الى اقليم بركان حتى سادت من جديد الاسواق العشوائية والباعة المتجولين الذينانقرضوا في عهد العامل اعلاه واسواق القرب التي شيدت باموال الدولة مهجورة فهل السوق العشوائي لايعد فسادا بالنسبة لنظام التراب العام واحتلال للملك العام وسبب للاختناق الطرقي اما المساجد فاصبح امامها مثل اسواق الجملة للخضار والفواكه والاسماك مثل مسجد الجبلي والغريب هو عدم اكثرات السلطات لهذا المشكل من العامل الى المقدم اذن هناك ان اما ان الامر لايهمهم او هناك مداخيل مشبوهة تصل بعض المسؤولين من الباعة

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