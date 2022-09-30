هبات ملكية لفائدة أسر معوزة بفاس وصفرو

2022-09-30 / 14:44
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هبة بريس

أشرفت بعثة من الحجابة الملكية، بعد ظهر الخميس، بالقاعة الكبيرى لفاس المدينة العتيقة البطحاء، على تسليم هبات ملكية لفائدة العديد من الأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة الموسم الديني لمولاي ادريس الأزهر، مؤسس العاصمة الروحية للمملكة.

وقام الوفد الذي ترأسه المكلف بمهمة بالحجابة الملكية السيد محمد سعد الدين سميج، بتسليم مساعدات مالية لأسر معوزة وأشخاص مصابين بأمراض مزمنة وذوي احتياجات خاصة، علاوة على مجموعة نظارات طبية مخصصة للأطفال الأيتام أو المنحدرين من أسر معوزة.

وخلال هذا اليوم أيضا، توجه الوفد إلى صفرو حيث سلم هبة ملكية لأسر معوزة بالإقليم، حيث تم خلال حفل بالمناسبة تسليم هذه المساعدات ل68 مستفيدا.

وتهدف هذه الالتفاتة المولوية إلى تقديم المساعدة للأسر المعوزة والأشخاص المرضى بعمالة فاس وإقليم صفرو.

وفي ختام الحفل، رفع الحاضرون أكف الضراعة للعلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شآبيب الرحمة والغفران على جلالة المغفور لهما الحسن الثاني ومحمد الخامس.

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