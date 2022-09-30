الرباط تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الخميس إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الجمعة، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– الرباط المدينة : 24 ملمتر
– القنيطرة : 8 مليمترات
– الرباط- سلا : 6 مليمترات
– شفشاون : 5 مليمترات
– المحمدية ومكناس وسيدي سليمان وتيط مليل : 4 مليمترات
– العرائش والنواصر والجديدة : 3 مليمترات
– الحسيمة وبنسليمان : ملمتران
– الناظور والدار البيضاء : ملمتر واحد
– سطات وآسفي وبن جرير وتازة : أقل من مليمتر .
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قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأيات لقوم يعقلون..)
الحمدلله على رحمة الله إن الله يمهل ولا يهمل الحمدلله والشكر لله على بركاته التى انزلها الله على عباده وبهيمته …
الله وسعت رحمته كل شيء وهو على كل شيء قدير حيث قال تعالى في كتابه الكريم ( وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذالك نخرج الموتى لعلكم تذكرون).
اللهم اسقينا الغيث نافعا لاضارا لقوله تعالى ( الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون..) صدق الله العظيم.
ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لأيات لقوم يعقلون).
اللهم اسقينا غيثا نافعا لاضارا اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يآرب إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
وقال تعالى ( وفي الأرض آيات للموقنين.وفي انفسكم افلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون..)
وأنه لحب الخير لشديد..) الحمد لله إن واسع رحمته على عباده وبهيمته نحمدك الله ونشكرك إنك سميع مجيب الدعاء..
قال تعالى (الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون..)
لقوله تعالى ( ألم تر ان الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن فذالك لذكرى لأولي الألباب..).
(وهو الذي ينزل الغيث من بعدما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد…) وهذا خير كلام الله تعالى..
ياعباد الله ما اجرنا بالتفكير فيما حولنا من بديع وصنع الله تعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه على كل شيء قدير إذا أراد لشئ ان يقول له كن فيكون.. رحمته وسعت كل شيء اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين والذاكرين والشاكرين والمتفكرين في الائك..الشاكرين لنعمك اللهم لك الحمد والشكر..