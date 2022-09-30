أكادير: عدم التحصيل على الشواهد يؤجج غضب طلبة كلية الحقوق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يعتزم عدد من طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر باكادير، اللجوء إلى القضاء الإداري خلال الأيام المقبلة، بسبب عدم تمكنهم من الحصول على نقاطهم التي تخول لهم الحصول على شهادة الإجازة رغم مرور ما يقارب شهرين من نهاية الامتحانات.

وقالت مصادر طلابية للجريدة، أنه منذ الإنتهاء من الامتحانات الخاصة بالأسدس السادس لشعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير خلال شهر يوليوز الماضي وإعلان عمادة الكلية عن نتائج الطلبة في عدد من الشعب، والطلبة يترددون على إدارة الكلية قصد الحصول على نقاطهم، دون جدوى، في ظل تماطل الاستاذ المعني بالأمر والمشرف على بحوث الطلبة منحهم نقاطهم، بل تجاوز الأمر إلى غلق الاستاذ لهاتفه بحجة تعرضه لأزمة صحية.

واضافت نفس المصادر، إلى أن عدم حصول عدد من الطلبة إلى حدود الساعة على شهادة نقاطهم، حال دون تمكنهم من اجتياز مباريات الماستر والتوظيف وايضا مباريات الولوج إلى مهنة المحاماة.

كما استنكر الطلبة واهاليهم ما وصفوه بسياسة “اللامبالاة” التي تنهجها إدارة الجامعة اتجاههم، لافتين إلى أن طلبة باقي الشعب في الكلية والكليات الأخرى، قد حصلوا على شواهدهم.

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