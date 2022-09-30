نادي بريست يفسخ عقد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي 

هبة بريس - وكالات

أنهى نادي “ستاد دو برست” الفرنسي عقد لاعبه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، بعد أن كان مقررا أن يستمر إلى غاية منتصف سنة 2023.

وقال النادي في بيان له إن هذا القرار جاء بناءً على طلب يوسف بلايلي الذي وجهه إلى المدير الرياضي غريغوري لورينزي.

ونقل البيان تصريحا للمدير للرياضي للنادي يقول فيه إن “بلايلي كان يشعر بعدم ارتياح يومي خاصة بسبب ابتعاده عن عائلته، لذلك كان من الصعب عليه الاستمرار”.

وأضاف أنه من أجل توازنه اليومي ولصالح المجموعة، اتفقنا على وضع حد للعقد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0