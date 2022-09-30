نادي بريست يفسخ عقد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي
هبة بريس - وكالات
أنهى نادي “ستاد دو برست” الفرنسي عقد لاعبه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، بعد أن كان مقررا أن يستمر إلى غاية منتصف سنة 2023.
وقال النادي في بيان له إن هذا القرار جاء بناءً على طلب يوسف بلايلي الذي وجهه إلى المدير الرياضي غريغوري لورينزي.
ونقل البيان تصريحا للمدير للرياضي للنادي يقول فيه إن “بلايلي كان يشعر بعدم ارتياح يومي خاصة بسبب ابتعاده عن عائلته، لذلك كان من الصعب عليه الاستمرار”.
وأضاف أنه من أجل توازنه اليومي ولصالح المجموعة، اتفقنا على وضع حد للعقد.
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11 تعليقات
أظن أنه لم يقدم لهم ما قدمه لمنتخبه ..
بالتوفيق ونتمنى له الاحتراف في أندية أخرى ..
متوسط في الاداء وربما انه لم يقدم الافضل لنادي بريست جعلهم يفسخون العقد معه..
كل التوفيق للاعب يوسف البلايلي رغم أدائه الجميل والمقبول ..
اللاعب يوسف البلايلي يمتلك امكانيات تأهله ان يلعب في احسن النوادي ..
ضربة موجعة ليوسف البلايلي على تصرفاته الصبيانية..
هرب من اشرف داري . الحماق مع هاد الجزائريين . مليون فعقل هههههههههههههه
بلايلي لا يتمتع بروح رياضية واداءه ضعيف مما جعل النادي يعطي الاخير عدة فرص لتدارك الأمر فتم فسخ العقد معه حبيا..
وماذا نستفيد من هذه الكرة سوى ضياع الوقت..
نادي بريست كان على حق في فسخ العقد مع اللاعب البلايلي لاداءه الضعيف..
ما يهمنا انه يجب على اي لاعب ان يكون في مسؤولية كبيرة لانه يقدم عروض للجمهور تناسبه ام تحتقره..