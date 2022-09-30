الصورة تعبيرية

يهم السائقين.. انقطاع حركة السير بين ميدلت والريش

2022-09-30 / 09:32
0
هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا مؤقتا يوم غد السبت ( فاتح أكتوبر 2022)، بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش من الطريق الوطنية رقم 13.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الانقطاع سيستغرق أربع ساعات (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا)، على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد بإقليم ميدلت، وذلك لإنجاز أشغال التتريبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأضافت أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، يوم السبت فاتح أكتوبر 2022 على الساعة الثانية عشر زوالا، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت وزارة التجهيز والماء أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبرالهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سطات.. هجمة الباعة الجائلين تحاصر المساجد وتعرقل نقل الجنائز

سطات.. هجمة الباعة الجائلين تحاصر المساجد وتعرقل نقل الجنائز

2022-09-30 / 15:09
Photo of هبات ملكية لفائدة أسر معوزة بفاس وصفرو

هبات ملكية لفائدة أسر معوزة بفاس وصفرو

2022-09-30 / 14:44
Photo of إجراءات معقدة للجمارك في غياب توعية ملائمة للمغاربة العابرين عبر المطارات والموانئ

إجراءات معقدة للجمارك في غياب توعية ملائمة للمغاربة العابرين…

2022-09-30 / 14:24
Photo of السلطات المحلية بأكادير تحجز 129 نرجيلة وتتابع أصحاب محلاتها

السلطات المحلية بأكادير تحجز 129 نرجيلة وتتابع أصحاب محلاتها

2022-09-30 / 13:11
Photo of أكادير: عدم التحصيل على الشواهد يؤجج غضب طلبة كلية الحقوق

أكادير: عدم التحصيل على الشواهد يؤجج غضب طلبة كلية…

2022-09-30 / 12:25
Photo of الرباط تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

الرباط تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-09-30 / 11:59
Photo of أمن سطات يوقف عشرينيا ويحجز كمية من المخدرات

أمن سطات يوقف عشرينيا ويحجز كمية من المخدرات

2022-09-30 / 11:20
Photo of ظهر في فيديو يهدد بارتكاب اعتداءات.. أمن سلا يوقف شخصا

ظهر في فيديو يهدد بارتكاب اعتداءات.. أمن سلا يوقف…

2022-09-30 / 10:29
Photo of إعلان مشترك بين المغرب وأمريكا حول الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية

إعلان مشترك بين المغرب وأمريكا حول الاستجابة للطوارئ الإشعاعية…

2022-09-30 / 09:16
Photo of طقس الجمعة.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الجمعة.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-30 / 09:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق