الدراركة : إحتجاجات نسائية على “التهميش وغياب البنيات الحضرية”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

رفعت العشرات من النسوة شعارات منددة بالوضع القائم بالجماعة الترابية الدراركة شرق مدينة أكادير ، من تهميشر وغياب شروط العيش الكريم ، والبنيات التحتية الهشة بالمنطقة .

ونظمت النسوة مسيرة إحتجاحية الى جانب وقفة اليوم الخميس 29 شتنبر الجاري ، أغلبهن ينتمي الى منطقة تيكمي نبوبكر بالجماعة نفسها، وهو ما اضطر المجلس الجماعي لدراركة بإستقبال النسوة كخطوة لوقف غضبهن، وتم التداول في جل المطالب اغلبها مرتبط بالبنيات التحتية والاجتماعية على أمل أن يشتغل المجلس والسلطات على تحقيق المطالب .

هذا، و أعقب هذا الشكل الاحتجاجي، عقد لقاء مع رئيس الجماعة الترابية للدراركة، و أعضاء من المجلس، حيث تم تقديم وعود لحل المشاكل القائمة.

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