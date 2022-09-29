بعد 84 عاماً.. قرار بإغلاق راديو “BBC” عربي

2022-09-29 / 21:27
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هبة بريس

قررت هيئة الإذاعة البريطانية إلغاء 382 وظيفة في خدمة “بي بي سي” العالمية، كجزء من خطط للانتقال إلى خدمة رقمية لتوفير 28.5 مليون جنيه إسترليني (31,568 مليون دولار)، وهو ما يعني إغلاق إذاعة “بي بي سي” العربية و”بي بي سي” الفارسية.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس: إن “التضخم المرتفع، والتكاليف المرتفعة، وتسوية رسوم الترخيص النقدية الثابتة أدت إلى خيارات صعبة عبر بي بي سي”.

وأوضحت الهيئة أن الخطط من شأنها تسريع بثها الرقمي وزيادة التأثير مع الجماهير في جميع أنحاء العالم

وبينت أن خدمة “بي بي سي” الإنجليزية ستواصل العمل على مستوى العالم كبث إذاعي على مدار 24 ساعة.

و”بي بي سي” عربي شبكة لنقل الأخبار والمعلومات إلى العالم العربي عبر وسائط متعددة، تشمل الإذاعة والتلفزيون وأجهزة الكومبيوتر بأنواعها والهواتف المحمولة بأشكالها.

وتعد “بي بي سي” عربي أكبر وأقدم خدمة إعلامية تطلقها “بي بي سي” بلغة غير اللغة الإنجليزية، وقد واصلت تطورها منذ انطلاقها في 3 يناير عام 1938 حتى صارت في مقدمة المحطات الإعلامية في العالم.

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