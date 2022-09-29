استحضرت ذكرى …السفيرة الفرنسية بالرباط تعلن نهاية مهامها

2022-09-29 / 20:53
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت هيلين لوغال رحيلها بشكل رسمي بعد نهاية مهمتها سفيرة لفرنسا بالمغرب.

وتذكرت هيلين في تغريدة على حسابها الشخصي بمنصة “تويتر” أول لقاء لها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مؤكدة نهاية مهمتها بعد ثلاث سنوات من الخدمة.

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‫34 تعليقات

  6. غريب الديبلوماسية الدولية لما يوقع اختلاف في احد الأمور عوض التفاوض لنهاية الاختلاف يجنحون الى الى نهاية الديبلوماسية. العلاقات الدولية تجمعها عدة خيوط

  12. احذروا سم الأفعى رغم إفراغه، إنه يتجدد مع الوقت. سوف تمثل المصالح الفرنسية لدى الإتحاد الأروبي، هناك قد تتحالف مع جهات معادية لمصالح المغرب.

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