استحضرت ذكرى …السفيرة الفرنسية بالرباط تعلن نهاية مهامها
هبة بريس _ الرباط
أعلنت هيلين لوغال رحيلها بشكل رسمي بعد نهاية مهمتها سفيرة لفرنسا بالمغرب.
وتذكرت هيلين في تغريدة على حسابها الشخصي بمنصة “تويتر” أول لقاء لها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مؤكدة نهاية مهمتها بعد ثلاث سنوات من الخدمة.
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34 تعليقات
انتهاء المهام بنجاح من شيم الأخلاق الحميدة ..
نتمنى لها حياة سعيدة لتفانيها وحسن معاملتها ..
شكرا لك على خدمتك السيدة السفيرة..
مع السلامة ومرحبا بك في بلد الثاني المغرب المعروف بحسن ضيافته..
انسانة متواضعة.وطيبة شكرا لك ولحسن معاملتهم..
غريب الديبلوماسية الدولية لما يوقع اختلاف في احد الأمور عوض التفاوض لنهاية الاختلاف يجنحون الى الى نهاية الديبلوماسية. العلاقات الدولية تجمعها عدة خيوط
كم من مرة تغادر المغرب منذ شهور ونحن نسمع غادرت وستغادر
مشية بلا رجعة الله يغبر لمكم الشقف
راه مصو دم المغاربة الله ياخذ فيهم الحق
الفرنسيين كالكلاب البرية لا يعرفون رحمة ورافة يبحثون عن نهش الثروة
كل من يريد الضرر بالمغرب يجب القطع معه اصلا فرنسا تأخذ ولا تعطي شيئا
احذروا سم الأفعى رغم إفراغه، إنه يتجدد مع الوقت. سوف تمثل المصالح الفرنسية لدى الإتحاد الأروبي، هناك قد تتحالف مع جهات معادية لمصالح المغرب.
لماذا لا يقطع المغرب العلاقات مع فرنسا
المغرب اليوم ليس هو المغرب الأمس فرنسا المستعمرة…دخلها صهد