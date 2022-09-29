استحضرت ذكرى …السفيرة الفرنسية بالرباط تعلن نهاية مهامها
هبة بريس _ الرباط
أعلنت هيلين لوغال رحيلها بشكل رسمي بعد نهاية مهمتها سفيرة لفرنسا بالمغرب.
وتذكرت هيلين في تغريدة على حسابها الشخصي بمنصة “تويتر” أول لقاء لها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مؤكدة نهاية مهمتها بعد ثلاث سنوات من الخدمة.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
34 تعليقات
هادا هوا الوقت فاش نحيدو اي حاجة كتربطنا بيهم ومنها اللغة الفرنسية ونركزو فالانجليزية
الما والشطابة
عالله يديو معاهم الفرنسية ديالهم
ومع ذلك مازلت اللغة الفرنسية (العلمانية) تفرض علينا حتى في شعبة الآداب غريب
الماء و الشطابة ، فرنسا الشفارة سارقت أموال إفريقيا
هكذا الحياة تبقى الذكريات الجميلة بعد انتهاء المشوار العملي..
المغرب بلاد الامن والاستقرار والتعايش بجميع الديانات..
دابا ممكن نحيدو الساعة الإضافية
ر
مرحبا بجميع السفراء الأجانب في المغرب ببلادكم الثاني..
الما والشطابة عقبا اخنتوش ومن معه
بلا رجعة إن شاء الله
اللي مافيه نفع غير دفع
نهاية ممتعة مليئة بالافراح والمسرات وحد سعيد للسيدة السفيرة ..
ان شاء الله تكون بداية التحرر
لهلا يرضها
هدا هو وقت نضغطو عليهم ميتعين حتى سفير حتى يتحل مشكل تأشيرات
الما والشطابة
مشيا بلارجعة ان شاء الله
الشطابة حتى القاع البحر
الحياة اخلاق سلوك ومعاملة ..