استحضرت ذكرى …السفيرة الفرنسية بالرباط تعلن نهاية مهامها

هبة بريس _ الرباط

أعلنت هيلين لوغال رحيلها بشكل رسمي بعد نهاية مهمتها سفيرة لفرنسا بالمغرب.

وتذكرت هيلين في تغريدة على حسابها الشخصي بمنصة “تويتر” أول لقاء لها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مؤكدة نهاية مهمتها بعد ثلاث سنوات من الخدمة.

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