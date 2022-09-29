ال”PPS” يطالب بنموسى بتخفيف الغلاف الزمني للسلك الابتدائي

2022-09-29 / 20:21
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هبة بريس - الرباط

طالب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتقليص الغلاف الزمني المحدد في 30 ساعة بالنسبة للسلك الابتدائي لما يشكله من ارهاق للمتعلمين والاستاذ .

وقال عضو فريق التقدم والاستراكية بمجلس النواب ، حسن أمربيط، في سؤال له ان الغلاف الزمني المخصص للسلك الابتدائي “مسألة شاقة وغير مُنتجة من الناحية الفيزيولوجية والنفسية والإدراكية، ومن دون مردودية على صعيد التحصيل الدراسي”.

واعتبر عضو فريق الكتاب ان “تطاول بعض الجمعيات على اختصاص هيئة الإدارة التربوية وهيئة التفتيش والأطر التربوية، مما يجعل الإيقاع الزمني للتمدرس مرتبكاً وجد معقد ومشوباً بنقائص تؤثر سلباً على التلاميذ في المقام الأول” مشيرا الى “التضارب في إعداد استعمال الزمن، لا يستند إلى أي معايير تربوية ومبررات تعليمية، مما يجعل عدداً من المؤسسات التعليمية، بداية كل موسم دراسي، تعيش على إيقاع الشد والجذب بين من يريد هذه الصيغة أو تلك، لحساباتٍ ضيقة وذاتية”.

واضاف فريق التقدم والاشتراكية انه “ليس أمراً تقنيا صرفاً، بل إنه يكتسي أهمية قصوى ولها قيمةٌ تربوية مؤثرة على مسارات التلاميذ، التي من المُفتَرَضِ أفيها مراعاة قدرات المتعلمين الإدراكية والفكرية والمهارية والعلائقية”.

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‫8 تعليقات

  1. تقليص ثم تقليص في المضامين من اجل تقليص الموارد البشرية من اجل التقشف في مزانية قطاع التعليم من اجل تنفيذ التزامات و تسديد اقساط البنك الدولي

  2. يجب تقليص ساعات الدراسة ليصبح 16 ساعة على غرار بعض الدول المتقدمة.

  4. يجب تقليص
    يجب تخصيص مكتب للمفتش التربوي داخل المدرسة يقضي فيه ساعات عمله ليستشير معه المدرسون حول الصعوبات.

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